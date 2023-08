ARVUSTUS | Loomad on nupukamad, kui arvata oskame

Loomad on lasteraamatutes olnud armastatud tegelased juba ammusest ajast, kujutagu need teosed siis loomi realistlikult ja loomuomases keskkonnas või neid antropomorfiseerides (vt lähemalt J. Palmi „Loomalood laste lugemislaual“, Nukits 2020). Kuna hulganisti loomalugusid on saanud noorte lugejate jaoks armastatud klassikaks, on nüüdseks ses vallas konkurents tihedamast tihedam. Hoolimata sellest, et üha raskem on lugejatele värsket ja seninägematut pakkuda, leidub igal aastal siiski ka Eestis autoreid, kes soovivad just selles vallas oma võimeid proovile panna.