Riietu nagu vaba hing Brigitte Bardot

Kuulsuse tipus oleval Bardot’l oli 1960-ndatel naiste stiilile ülisuur mõju: ta armastas eredaid värve ja lillelist riiet. Lisaks korraldati võistlusi, kus naised said omavahel mõõtu võtta, kes neist on Bardot’ga kõige sarnasem. See tegi veelgi populaarsemaks kohevad blondid pisut sassis juuksed ja silmalaineri. Tänapäeval võiks Bardot olla eeskujuks sellega, et ta pole kunagi varjanud vanusega kaasnevaid kortse ega lisakilosid. Ta on öelnud, et vanemaks saamise vastu ei saa keegi võidelda ja kortsud pigem kaunistavad naist.