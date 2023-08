Manchester Unitedisse ihanud füsioterapeut tegi Eesti populaarseima saiakoha

Juuli lõpus 30 aasta juubelit tähistanud Kenneth Karjane on kokana tegutsenud kaheksa aastat, tema loodud pagariäri tähistas kevadel viiendat sünnipäeva ja restoranil täitus suvel kaks aastat. Nii noorelt juba oma ettevõte luua ei ole just tavaline, kuid Kenneth on ise kogu aeg kindel olnud, et on õigel teel. „Ma ei näeks teistmoodi võimalust. Olen selline inimene, et mul on vaja ise teha, siis olen õnnelik.“