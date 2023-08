„Vene tank ei haavanud ainult keha, vaid ka hinge.“ 11-aastase orvu kaks viimast sünnipäeva on möödunud Lvivi haiglas

Veronika oli sellise kingituse üle väga rõõmus ja ütles, et nüüd peab täituma veel tema peamine unistus: ta tahab naasta oma kodulinna Vuhledari ja soovib, et seal valitseks taas rahu.

Kõige raskem oli Huda sõnul Veronikale selgitada seda, et ta ema ja isa ei ole enam. „Ta saabus väga raskes seisundis ja ma ei räägi ainult füüsilistest vigastustest – tema psüühiline seisund oli palju keerulisem. Ta oli ühe hetkega kaotanud kogu oma perekonna. Mulle kui täiskasvanule on väga raske sellest lapsele rääkida. Kuid talle tuli selgitada seda nii, et ta sellega lõpuks lepiks. Kui ta haiglasse saabus, siis ta ei rääkinud ega lubanud kellelgi isegi talle läheneda,“ räägib füsioterapeut.

„Kuid mis puudutab tema füüsilisi vigastusi, siis ka need olid väga rängad: tal olid peas ja õlas killud, mis tekitasid tugeva närvikahjustuse. Me pidime palju tööd tegema, et Veronika saaks taas jalgadele tõusta ja näiteks taldrikut või lusikat käes hoida. Tegelikult on Veronika väga vapper ja tubli,“ lisab ta.

Huda sõnul on Veronika praeguseks väga hästi taastunud. „Meie eesmärk oli ta tervis täielikult taastada. Praegu teeb ta kõiki igapäevased toimingud ise: ta saab end riidesse panna, süüa, õppida, mängida ja joosta nagu kõik teised lapsed. Aastaga oleme koos temaga teinud ära suure töö ja tulnud toime nende katsumustega, mis meie ees seisid, kui ta Lvivi toodi,“ räägib Huda.

„Hommikuti, kui me tööle tulime, siis ta juba ootas meid. Ning nuttis, kui me koju läksime, sest ta teadis, et tal ei ole mitte kuhugi minna. Raske oli talle öelda, et me läheme koju.“

„Hommikuti, kui me tööle tulime, siis ta juba ootas meid. Ning nuttis, kui me koju läksime, sest ta teadis, et tal ei ole mitte kuhugi minna. Raske oli talle öelda, et me läheme koju,“ meenutab Lvivi 1. meditsiiniühenduse õde Snižana Šmõgeljuk.

„Muidugi tahtsid kõik, kes teda ravisid ja kõik takistused ületada aitasid, teda väga näha ja kallistada. Tähtis on vaadata, millises seisus ta nüüd on, sest me kõik mäletame, milline ta oli ja kui raske oli tema paranemistee,“ sõnab ta.

„Need on meie lapsed“