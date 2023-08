Eesti arhitektid aitavad taastada Ukraina kultuuripärandit

Jagatakse teadmisi ja kogemusi

Projekti raames korraldatakse kolme aasta jooksul vajalikke uuringuid, töötubasid, avalikke arutelusid, üritusi ning arhitektuurikoolidele mõeldud haridusprogramme. See on esimene kord, kui nii suur rahvusvaheline arhitektuuriorganisatsioonide konsortsium ühendab jõud ühise tulemuse, ehk Ukraina pärandi ja kultuuri säilitamise jaoks. Projekti algatas Leedu Arhitektide Liit Euroopa Liidu programmi Creative Europe kaasrahastamisel.

„Ukraina, nagu iga teinegi koht, nõuab kohandatud, mitte copy-paste lahendusi. Koos teiste projektipartneritega leppisime algusest peale kokku põhimõttes, et kõik metoodikad, soovitused ja ettepanekud luuakse koos Ukraina arhitektide, kultuuriekspertide ja kogukondadega, püüdes kohandada parimaid Euroopa praktikaid Ukraina ainulaadsesse konteksti,“ lisas Leitanaitė.

Eesti korraldab linnafoorumid

Eesti Arhitektide Liit korraldab koostöös Ukraina partnerorganisatsiooniga Ukraina neljas asukohas linnafoorumi. Linnafoorumite formaat on ennast aastate jooksul tõestanud kui toimiv tulevikunägemuste loomise ja mõtestamise tööriist. Sellise erinevaid huvigruppe kaasava töötoa vormis saab tõhusalt Ukraina linnade tulevikuvisioone luua. Eesti arhitektide kompetentsi pakkumine ja Ukraina abistamine on arhitektide liidule väga oluline. Hiljuti osales liit koos Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse ja Kultuuriministeeriumiga Ukraina peremajade tüüpprojekti arhitektuurikonkursi korraldamisel. Juuli lõpus valis žürii välja võidutöö, mis on aluseks Žõtomõri linna orbudekodu rajamisele.