Soomes on vahi all „Odini sõdalastega“ seotud Vene neonats, keda tahab endale Ukraina, aga mitte Venemaa

Politsei vahistas 36-aastase Voislav Tordeni („Slavjan“) 20. juulil Helsingi lennujaamas, kui ta tahtis sealtkaudu lennata Nice’i. Temaga olid kaasas abikaasa ja kolm last, keda kinni ei peetud. Ukraina nõuab, et sõjakuritegudes kahtlustatav mees antaks sinna kohtupidamiseks välja. Soome uurijad on esitanud talle kahtlustuse terrorirühmitusse kuulumises ja Ukrainas sooritatud terroriaktides osalemises.