SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa on kaotanud lootuse Ukrainat võita. Loodetakse õlekõrrele USA presidendivalimiste näol

Edu saavutamise võti on Ukraina jaoks asümmeetriline sõjapidamine, sest Venemaal on elanikke rohkem ning ainult lahingutega Venemaad ei võida. Võitmiseks on vaja distantsilt hävitada vastase suurtükisüsteeme, logistikat, juhtimispunkte. Rustamzade rääkis juba eelmisel suvel, et Ukraina peab edu saavutamiseks kordades-kordades suurendama droonide tootmist, millega saaks edukalt rünnata sõjalisi objekte Venemaal ja ka okupeeritud territooriumil.