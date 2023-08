„Šaakalid, tagasi ma ei astu.“ Kuidas kajastatakse Kallase skandaali lääne ja Vene meedias?

Juhtumit kajastavad neutraalses toonis ja kohalikke allikaid tsiteerides ka näiteks Frankfurter Allgemeine Zeitung, Deutsche Welle, Euronews, Reuters, Figaro, Financial Times ja paljud muud väljaanded. Mitmel pool viidatakse ka ERRi teatele, et peaministri mehe Arvo Halliku firma Stark Logistics on Venemaal äritegevust jätkanud ja Eesti Päevalehe/Delfi teatele, et viimase aastaga on frma teeninud Venemaal tegutsenud Metaprintiga partnerluses umbes 1,5 miljonit eurot. Samuti märgitakse, et nii Eesti Päevalehe kui Postimehe juhtkirjades soovitakse peaministri tagasiastumist. Deutsche Welle lisab, et Õhtuleht ootab Kallaselt vabandust. „Enamik küsitletuid tahab Kallase tagasiastumist, aga tema liberaalse Reformierakonna toetajad tahavad tema jätkamist,“ tõdeb Euronews.