„Me ei taha, et teid ära tapetaks.“ Rootsi üritab noori jõuguliikmeid ausale teele tuua

Esialgu paistab, et ennetustööl on tulemused. Sotsiaaltöötajate andmeil ei ole siinsetes tulistamistes seni osalenud ükski tugirühmas käinud nooruk. Politsei sõnul tulevad relvad peamiselt Balkani poolsaarelt ja on Rootsis küllalt hästi kättesaadavad. Narkoärisse värvatakse järjest nooremaid lapsi, kellest osa on alles kümneaastased. Samuti kasvab tülide relvade abil lahendamine. Politsei pelgab, et ka Ukrainast pärinevate relvade Rootsi jõudmine on ainult aja küsimus.