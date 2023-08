ANALÜÜS | Tõenäoliselt saab Eesti aasta jooksul uue peaministri. Ilmselt saab selleks üks neist

Asi on lihtne: järgmised eurovalimised on üheksa kuu pärast ja ülejärgmised juba 2029. aasta kevadel. Eurokoha peale tuleb mõelda kohe või tuleb see aastateks või igaveseks ära unustada. Pole mingit garantiid, et Kallasel on viie aasta ja üheksa kuu pärast võtta Brüsselisse samasugune poliitiline kapital nagu praegu. Siis ei pruugi Reformierakond enam valitsuseski olla, rääkimata sellest, et just Kallas oleks oravate soosik eurokohale.