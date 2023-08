Kreml: Türgi president Erdoğan sõidab peagi Venemaale

Kohta ja aega Peskov ei täpsustanud. Türgi pool on kohtumisest rääkinud alates augusti algusest, väites alguses, et see toimub augusti jooksul Türgis. Viimati teatasid presidendipalee allikad nädala eest, et kohtumine tuleb siiski Venemaal ja septembris. Väidetavalt ei soovi enamikus NATO riikides tagaotsitavaks kuulutatud Putin Türgisse sõita, ehkki viimane ei ole Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga (ICC) liitunud.