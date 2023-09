Kui paljudele seostub see mantel Burberry loominguga, mille voodril tantsib juba tuttavaks saanud ruuduline muster, siis mantli enda ajalugu ulatub Suurbritanniasse ja esimese maailmasõja aega. Esialgu loodi mantel Briti armee ohvitseridele. Seda valmistati kammvillasest kangast, mis oli enne kudumist lanoliiniga veekindlaks tehtud. Sellise mantliga oli suurepärane tuult ja tormi trotsida. Kui praegu leidub neid mantleid paljudes toonides, siis originaalis oli see khakivärvi. Üks on kindel: tegu on ajatu esemega, mis on aastakümneid olnud uuest moest üle ja peab ajahambale vastu.