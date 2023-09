SÕJARAPORT | Igor Taro päevik: Nova Kahhovka uputamine maksis venelastele kätte

Sõjategevus on liikunud uude faasi, kus Ukraina on näidanud võimekust rünnata korraga 7-8 olulist sõjalist taristuobjekti Venemaa sisemuses kuni 700 km kaugusel. Pihkva lennuvälja rünnak oli otseselt seotud rindesündmustega. Lõunarindel on ukrainlased jätkanud edasiliikumist. Otsustav läbimurre võib olla lähedal.

Pihkvas baseeruvat 76. õhudessantdiviisi on hakatud paigutama Ukraina lõunarindel kõige kuumemasse lõiku – Robotõne juures. Ukrainlaste rünnak on hävitanud neli IL-76 transpordilennukit ja kahjustanud veel kahte. Võimalik, et viidi rivist välja umbes kümnendik Venemaa militaarotstarbelisest õhutranspordist. Samuti on oluliselt häiritud 76. diviisi logistika, ja kui vastab tõele, et lennukid polnud tühjad, siis on neis hävinud palju väärtuslikku.