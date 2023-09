INTERVJUU | Vene politoloog rahukõnelustest: Putini ajal oht ei kao, Ukraina töötab tagatiste nimel

Kas Jeddah´ kõnelused ja üldine trend viitavad Ukraina vastupealetungi aeglustumisele ja lääne väsimisele või vastupidi, Ukraina kiirele võidule? Kes läbirääkimistest võidab?

Rahumeelse kokkuleppe formaat sõltub peamiselt tingimustest, mille raames see ellu viiakse. Kui Ukraina soovib seda sõlmida, on siin mitu aspekti. Esiteks on Kiiev kindel, et Putini ajal sõda ja agressiivne poliitika Ukraina vastu põhimõtteliselt ei lõppe. Seega peab Ukraina oma kaitsevõimet maksimaalselt tugevdama. Teine küsimus puudutab Venemaa okupeeritud territooriumi, see on riigikaitse küsimus. Ukrainas ei ole minu arvates praegu praktiliselt ühtegi poliitikut, kes oleks valmis Soome mudeli alusel territooriumi rahu vastu vahetama.