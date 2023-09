SÕJARAPORT | Teet Kalmus: fiasko Pihkvas on põhjustanud paanikat lennuväljal, kus paiknevad strateegilised pommitajad Tu-95

Sellega on seletatav ka Venemaa-poolse surve vähenemine seal rindelõigus ning Ukraina on natuke territooriumi isegi suutnud tagasi võtta. Kui Venemaa viib oma üksusi mingist rindelõigust ära, siis on Ukraina armee ülesandeks olla aktiivsem, et testida Venemaa üksuste roteerimisega rindelõiku saabunud uute üksuste võitlusvõimet.