Hankejamade tõttu vallandatud Ukraina kaitseminister pole nõus, et on midagi valesti tehtud

Ukraina meedia hinnangul oli ministrivahetuse peamine põhjus Reznikovi maine halvenemine, mis oli tingitud eelkõige kahest korruptsiooniskandaalist. Aasta alguses teatati, et ministeerium on ostnud armeele toiduaineid turuhinnast kaks korda kallimalt, kusjuures asjaga seotud hankejuhile oli varem esitatud kahtlustus samasuguses laskemoonaga seotud skeemis. Riik kulutas lepingule 13,16 miljardit grivnat (330 miljonit eurot). Skandaali sümboliks said munad, mille tükihind oli Kiievi toidupoes seitse grivnat (18 senti), ent kaitseministeeriumilt olevat küsitud üle kahe korra rohkem: 17 grivnat (43 senti).