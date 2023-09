INTERVJUU | Ivi Eenmaa: oleks väga kahju, kui Reformierakonna kultuuriministri ajal kukub rahvusraamatukogu kokku

Ent hoone saatus on lahtine, sest selle ümberehitus on osutunud oodatust palju kallimaks. Kui alguses pidi ehitus maksma minema 53 miljonit eurot, siis augustis tehti ERR-is avalikuks, et nüüdseks küündib maksumus 91 miljoni euroni. Samal ajal kui peaaegu kõikide valdkondade rahastust koomale tõmmatakse. Seni on ebaselge, kas ja mille arvelt raamatukogu lisaraha saab, et ehitus oleks võimalik lõpule viia.