SÕJARAPORT | Teet Kalmus: rollid on vahetunud! Probleemidega, millega pistsid enne rinda ukrainlased, on hädas nüüd venelased

Venemaa proovib kahuriliha värvata ka Kesk-Aasiast ja ka Kuubast, kellele pakutakse omajagu raha. Kujunenud olukorraga ei ole rahul aga Venemaa armee ohvitserid, kelle sõnul on sellisel kujul sõtta toodud inimeste võitlusmoraal äärmiselt madal.

Ukraina suutis edeneda Robotõnest ida pool ning kaartide järgi on nüüd ühes kohas ületatud ka teine kaitseliin. Venemaa sõjaväelane Hodokovski kirjutas oma Telegrami postituses, et Ukraina on aktiivseks muutunud ka Berdjanski suunal, Staromajorskest idas asuvate Novodonetske ja Novomajorske suunal. Ta kirjeldas Ukraina armee tegutsemismustrit lõunarindel.