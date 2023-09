Värvide kuninganna. Monarh, kelle stiil oli oma ajast ees

Kes veel kui mitte kuninganna oleks täpselt teadnud, kuidas riietus mõjutab tema kuvandit ja see omakorda neid, kes temaga kohtuma tulevad. Elizabeth II jäi surmani erakordseks naiseks, kelle rõivastus oli klassikaline ja meeldejääv ning samal ajal moest alati sammukese ees. Tema rõivavalikud olid erakordsed, sest nende lihtsuses peitus võlu ja ühtlasi ei unustanud ta hetkekski, et on monarh.