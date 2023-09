Lavastaja Ingmar Jõela: olin kodeeritud uskuma igavest armastust, aga elu on läinud teisiti

Ingmar tundub suurlinlik tüüp. Suurilmalik lausa. Ta arvab, et see tuleb kunagisest vastureaktsioonist ümbritsevale, tõestamaks, et on ise oma saatuse sepp. Ingmari lapsepõlv möödus Tartus, hiljem kolis pere Tallinna. Seitsmendas klassis vahetas ta kooli ja läks Viimsi gümnaasiumisse. Autsaider oli ta nagunii, pealegi, tema välimusega eksperimenteerimine ärritas mitut klassikaaslast.