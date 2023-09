SÕJARAPORT | Igor Taro päevik: ukrainlased keeravad lõunarindel kruustange koomale

Mingit muud efekti peale psühholoogilise selline raketirünnak kaasa ei too, kuna tsiviilisikutega linnaturg ei mõjuta kuidagi lähedalasuva rinde varustamist. Tõenäoliselt oli see seotud USA välisministri Anthony Blinkeni visiidiga Kiievisse. Visiit on oluline - ajastatud selleks, et uurida Ukraina edenemist vastupealetungis ja võimalikke vajadusi rindel.