SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa üritab pärast Robotõne kaotamist end tõestada, aga reservid on otsakorral

Mida rohkem üksuseid lõunarindel, seda rohkem on vaja logistikaga sinna piirkonda viia nii laskemoona kui muud varustust. Ekspertide hinnangul tuuakse tervelt 75% lõunarindel vajaminevast Venemaa armeele veoautodega, aga seal on keeruline kujunenud olukorras mahte kasvatada, sest napib veoautosid.

Kuna lõunarinne on 200 kilomeetrit pikk, siis päris suure tõenäosusega hakkab Ukraina aktiivselt tegutsema ka teistes rindelõikudes, et sundida Venemaa oma reserve liigutama lõunarinde ulatuses ja kui nad ei liiguta, siis riskivad Ukraina läbimurdega. Ei saa ära unustada, et Berdjanski suunal on Venemaal kaitseliine vähem, samas on Ukraina Tokmaki/Melitopoli suunal kahest kaitseliinist läbi murdnud ning sealt osade üksuste äraviimine võib viia Ukraina suurema läbimurdeni antud rindelõigus.