Mihhail Kõlvart: täna teedeehitust kavandades teeksime nii mõndagi teisiti

Uus linnaruum sünnib ainult vana ümbertegemisega. Tallinna arengustrateegia alusel saavad ruumi juurde jalakäijad ning jalgratturid, suureneb haljastuse maht, tekib atraktiivsem ja ohutum avalik ruum. Tõsi on see, et Jõe-Pronksi tänava puhul ei saanud me nii ideaalilähedast tulemust kui Vana-Kalamaja tänavat uuendades, aga arvestada tuleb ka nende tänavate erinevat funktsiooni – ühe puhul on tegemist kvartalisisese tänava, teise puhul magistraaltänavaga. Täna planeerimisega alustades teeksime nii mõndagi teisiti, kuid tulemus on siiski uus kvaliteet, mis on meile edaspidi künniseks, mitte laeks.