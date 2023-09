VENE MEEDIA PÄEVIK | Euroopas redutavatest ukrainlastest saaks panna kokku kaheksa diviisi

Poolas on märgatav rahulolematus sellega, et riiki on saabunud Ukrainast liiga palju sõjaväekohuslase eas meesterahvaid. Ametlikel andmetel viibib Poolas praegu 80 000 ukraina meest vanuses 18-60 eluaastat. Poolakeelses sotsiaalmeedias naljatletakse, et niisugusest hulgast saaks panna kokku kuni kaheksa diviisi.