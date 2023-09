SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukraina läks Donetski suunal vastupealetungile, mis osutus üle ootuste edukaks

Avdijivka kaitsjate olukord ei ole kerge olnud, sest Venemaa on suutnud edasi liikuda linnast põhja ja lõuna pool, seega on vaenlane ümbritsemas linna kolmest küljest. Ukraina kasuks on siiani mänginud asjaolu, et lääne pool on peamiselt põllud, mistõttu Venemaa üritused linnast lõuna või põhja poolt läänes suunas edasi liikuda on lõppenud rasketehnika ja elavjõu suurte kaotusega.