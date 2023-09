PÄEVA TEEMA | Kriisieksperdid: siseturvalisuse kärbe tuleb ära jätta. Või proovime laibakotihanked enne läbi?

Olukorra absurdsust ilmestab asjaolu, et me ei saa rääkida siseturvalisuse valdkonna võimekuste suurendamisest ja arendamisest, vaid niigi õhukeseks nüsitud „kindlates kätes Eesti“ võimekuste säilitamisest. Seda ajal, kui Euroopa vastu peetakse julmimat sõda pärast viimast maailmasõda. Näib, et probleem on suhtumises ning julgeolekuolukorda arvestades on planeeritav valdkonna kärbe reaalsusest irdumise sümptomiks.