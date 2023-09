PÄEVA TEEMA | Sirje Potisepp: riik kägistab tööstust maksudega. Vaikuse ajastu tööstuspoliitikas on alanud

Oleme töötleva tööstuse kriisis, kuid keegi ei arutle selle üle, kuidas tööstus sügistalve üle elab ja toime tuleb. Uus koalitsioon jahmatas niigi põlvili löödud sektorit hoopis kavandatava maksupoliitikaga, uute maksudega. Käibemaksutõusu vastu enam midagi teha ei saa, aga ehmatab riigi ja poliitikute flirtimine ka teiste maksuvormidega, nagu pakendimaks, suhkrumaks, isegi lihamaks. Meie ootus on see, et riigivalitsejad tuleksid Toompealt maa peale, vaataksid ringi ja näeksid reaalset ja laiemat pilti.