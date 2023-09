500 kleiti heategevuseks. Kas sinu kapis on üks ülearune kleit?

Kaks aastat tagasi sügisel esimest korda toimunud heategevuslik kleidioksjon kogus kodanikualgatuse korras raha Eesti vähiliidu uue 3D mammograafi jaoks. See oli aeg, kui 3D mammograafi oli hädasti vaja, et pakkuda Eesti äärealadel ja tõmbekeskustest kaugemal elavatele naistele olulist tervisekontrolli. Kampaania tulemusel ja suure südamega suurannetaja toel õnnestus vähiliidul vajalik mammograaf soetada 2021. aasta varakevadel ja praeguseks on mammograafiabussis kontrollis käinud üle 17 000 Eesti naise. Nii on rinnavähi sõeluuringus osalemise protsent Eest äärealadel tublisti tõusnud.