Kivi astus 2002. aastal kultuuriministrikohalt tagasi, sest ootamatult selgus, et tolleaegne kultuurkapitali juht Avo Viiol oli kaheksa miljonit krooni rahva raha kasiinodes maha mänginud. Tollane peaminister Siim Kallas ütles siis, et on tutvunud uurimismaterjalidega ja asjatundjate hinnangutega ega näe peaministrina, et Kivi oleks teinud kultuurkapitali nõukogu esimehena vigu. „Ka Signe Kivi ei räägi oma lahkumisavaldust esitades otsestest vigadest, vaid euroopalikust poliitilise vastutuse põhimõttest, mille kohaselt minister vastutab oma valitsemisalas toimuva eest poliitiliselt,“ ütles Kallas 2002. aasta 23. augustil. „Järgides seda põhimõtet, otsustasin Signe Kivi lahkumisavalduse vastu võtta ja presidendile saata.“