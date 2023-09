Ukraina riigijuhtide sõnaline rokk-kontsert Kiievis. Zelenskõi rääkis moraalist, Zelenska vaimsest vastupidavusest ja Budanov droonidest

„Viimasel ajal on palju räägitud meie vasturünnakust ja sellest, et see pole piisavalt kiire. Aga sõda ei ole film. Võrrelge meie seisu sõja algusega ja vaadake, kui palju oleme saavutanud,“ ütles president Zelenskõi.

FOTO: Serhi Illin | Viktor Pintšuki Fond