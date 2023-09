PÄEVA TEEMA | Roheaktivist: Eesti ei tohi elektritootmist radikaalselt suurendada. Risti vastupidi!

Peame laiemalt läbi mõtlema, milleks me energiat kasutame ja kui palju seda vajame heaolu tagamiseks tegelikult vajame. Energiatõhususe mõiste asemel tuleks üha enam rääkida energiapiisavusest. See tähendab tasakaalu ühiskonna vajaduste ja keskkonna taluvuspiiride vahel, et kõigil oleks piisavalt energiat, et rahuldada oma baasvajadusi, kuid samas ei koormaks me liigse tarbimisega looduskeskkonda.