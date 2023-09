DELFI UKRAINAS | „Tuleb küsida, mida ise saaksin teha.“ Tavaelanikud õpivad kasutama relvi ja žgutte

Ukraina territoriaalkaitse 114. brigaadi poolt Kiievi eeslinnas korraldatud tsiviilelanikkonna väljaõppepäev meenutas olemuselt Kaitseliidu sõdurioskuste kursuse esimest päeva. Kohal oli umbes 120 osalejat, kellest hinnanguliselt 30% olid naised. Kursuslased on jagatud nelja gruppi, mis omavahel roteeruvad. Kokku on neli õppevaldkonda: relvaõpe, miiniõpe, esmaabi, taktikaloeng ja elektrooniline laskesimulaator. Kõik kursuslased on tsiviilriietes. Vormi kannavad vaid instruktorid, kellest enamikul on värske lahingukogemus.