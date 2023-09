EPL UKRAINAS | Lugu elamata elust. „Ihor jäi kusagile sinna. Väeosa pole tema surma siiani kinnitanud.“

Viimast korda helistas Ihor oma naisele 31. märtsil. Päev varem oli olnud tema ema sünnipäev ja Ihor helistas ka siis, rääkides, et parajasti on vaja haavatutega tegeleda, kuid ta püüab salvestada ema jaoks õnnitlusvideo. „Hommikul suhtlesime uuesti, kuna palus mu abi, et leida haavatute evakueerimiseks sobivaid kanderaame,“ meenutab Marõna viimast vestlust. „Saatsin talle lingid näidistega ning ta pidi tagasi helistama, et valida välja sobiv lahendus.“



Kuid mees ei helistanud. Ta ei kirjutanud ega helistanud ka järgmisel päeval. Esialgu arvati, et Ihor on teadmata kadunud, kuid 18. mail ta leiti.