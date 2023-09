PÄEVA TEEMA | Raul Kirjanen: Eesti kui majandust vihkav populistlik perifeeria? Eesti noored tahavad muud – nüüd ja igavesti

Kui peaministri pere ajab poolteist aastat peale sõja algust äri Venemaaga, siis see ei ole normaalne. Vaata kust poolt tahes, see ei ole normaalne. Kas see on seaduslik või eetiline, on paragrahvide ja maitse küsimu, aga Eesti vabariigi peaminister on Eesti vabariigi esindusnägu ja esindusnägu ei saa olla inimene, kelle kapis on luukered ja kelle sõnad ja teod kardinaalselt lahku lähevad.