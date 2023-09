TAGATUBA | Eesti otsib uut maksu, pangad itsitavad pihku

Eesti otsib uut supermaksu. Või universaalmaksu. Nii nimetatakse ühte valitsuse välja käidud otsust. Nimelt plaanib valitsus riigi eelarvestrateegia järgi jätta 400 miljonit eurot konkreetse maksuliigita tühja eelarvereana 2025. aasta maksutuludesse. Eeldatavasti on see ligikaudu 1% oodatavast sisemajanduse koguproduktist (SKP). Seda alles hakatakse sisustama huvigruppe ja avalikkust kaasates. Et see maks – mis tahes sorti see tuleb – saaks hakata kehtima 1. jaanuaril 2025, peab riigikogu seaduse vastu võtma hiljemalt järgmise aasta jaanipäevaks, kui lõpeb riigikogu korraline istungjärk. Teoreetiliselt on aega koguneda ka hiljem, kuid 1. juuliks peab president olema asja välja kuulutanud.