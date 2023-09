Tallinna Fotokuu avalikustas kogu biennaali programmi

Põhiprogrammi südameks saab olema peanäitus „Transs“ Tallinna Kunstihoone Lasnamäe Paviljonis, mille kureerib New Yorgis tegutsev, Soome päritolu kuraator Ilari Laamanen. Peanäituse teema rõhub tänapäeval aktuaalsele teemale: „Näitus käsitleb tehnoloogia võlu ja ligitõmmet, aga ka selle kiire arengu varjukülgi. Meie igapäevane seotus ekraanidega on saanud ühiskonnas nii tavapäraseks, et ilma nendeta võime tunda end lausa isoleerituna.“ Laamanen lisab: „Kunstnikud kasutavad näitusel tõrget kui kontseptuaalset tööriista, pakkudes vaatajale võimalust võtta paus, tõmbuda tagasi tehnoloogilisest transist ning mõelda süvitsi kunsti ja piltide potentsiaalsete tähenduste üle. Hoolimata sellest, kui keerulised, mõistatuslikud või kaduvad need võivad olla.“ Näitusel osaleb 17 kunstnikku 8 erinevast riigist.

Lisaks peanäitusele kuulub biennaali põhiprogrammi 16. ja 17. novembril kinos Sõprus linastuv kunstnikufilmide programm, mis on esmakordselt esindatud PÖFF Expanded kavas. Filmiprogrammi kureerivad Eestist pärit kunstnik ja filmitegija Piibe Kolka ning New Yorgis tegutsev filmikuraator Genevieve Yue. „Programmi fookuses on koosloomine ning erinevate vaate- ja tunnetuspunktide kohtumine loomingulises tervikus. Mitme valitud filmi loojateks on duod, kes on partnerid nii elus kui loomingus ning mitmekesises filmiprogrammis on nii isiklikku ja esseistlikku kui dokumenteerivat ja spekuleerivat lähenemist,“ sõnas Kolka. Ühe erilise teosena tõstab Kolka esile 17. novembril esineva Berliini duo OJOBOCA audiovisuaalse performance’i „Distant Feeler“, mis räägib telepaatilise kino loomise ideest.