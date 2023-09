EPL UKRAINAS | Roosid ja kuulivestid. „Zaporižžja nõiad“ õmblevad aiandis taktikalist aluspesu

Väikese alevi servas asuv hoone on ümbritsetud lilledest. Ka majaga piirnevad põllud on kaetud õitsvate roosidega, sest pererahvas peab istikuäri. Nende unistus oli laiendada roosiistandust kümnele hektarile, kuid siis algas Venemaa kallaletung ja kõik muutus. Nüüdseks oskab perenaine Zinaida vaenlase kahuripaukude suuna järgi öelda, millist ümbruskonna küla või alevit venelased pommitavad. Hirmu need paugud enam ei tekita ja vahel minnakse huvi pärast õue vaatama, et näha, kuhupoole rakett lendab. Venelaste sõjalised pingutused tekitavad vaid trotsi ja põlgust.