Vassõl avas koos vennaga oma kohviku juba kümme aastat tagasi, mis tähendab, et nad on läbi elanud kõik viimastel aastatel Ukrainat tabanud kataklüsmid. Kohvik on asunud alati samas kohas, otse Mõkolajivi keskturu lihakarni taga. „Tahtsime teha euroopaliku hõnguga koha,“ meenutab Vassõl. „Oleme kõike ise õppinud ja kusagil välismaal kohviasjandust uurimas pole käinud.“