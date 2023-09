Väsimuse märgid? Osa Ukraina põhiliitlaste suhtumine Kiievisse on muutunud jäiseks

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi viimane Ameerikas käik tõi esile avalikke erimeelsusi Ukraina seniste toetajate seas. ÜRO peaassambleel peetud kõnes vihjas Zelenskõi, et mõne riigi valitsuses teeseldakse solidaarsust ja keskendutakse tegelikult viljaeksporditeemalistele mängudele. Ehkki nimesid ei nimetatud, ärritas avaldus eelkõige Poolat, kes on nagu Slovakkia ja Ungarigi kehtestanud Ukraina viljatoodetele impordikeelu. Valimisteks valmistuv peaminister Mateusz Morawiecki andis seepeale mõista, et Ukraina relvastamisest olulisem on praegu Poola armee tugevdamine.