INTERVJUU | New Yorgi kuraator: Tallinna kunstiringkonnas on väga hea ühisenergia ja solidaarsustunne

Meediauuringuid tudeerinud New Yorgis tegutsev Soome päritolu kuraator Ilari Laamanen on pädev nii kommunikatsioonis kui ka kunstis. Just sellepärast oli ta sobiv inimene panema kokku Tallinna fotokuu peanäitust „Transs“, mille algne kontseptsioon oli seotud reaalsustaju ja valeinfoga. Kuraator usub, et tehnoloogia arengut ei saa peatada, vaid sellega toime tulemiseks peab igaüks endas vastuse leidma. „Transs“ püüab inimesi nendele vastustele lähemale viia.