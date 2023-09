SÕJARAPORT | Teet Kalmus: nädala lõpuks peaks selge olema, kas Ukrainal õnnestub Robotõnes end kindlustada

Need ei olnud esimesed rünnakud selle hoone vastu sõja jooksul. Eelmisel suvel lendasid sinna kaks drooni, neist üks Hiinas toodetud, aga mingit tõsisemat kahju nad ei põhjustanud, lihtsalt psühholoogiline efekt, aga see ka väike. Nüüd aga rünnati keset päeva (et sõjaväelased oleksid tööpostil) ning satelliidifotodelt on näha, et üks rakett tabas hoone keskosa ja teine tiiba.

Venemaa meediat tabas see rünnak väga valusalt ning eesliinile saadeti propagandistid ja z-blogijad, kes kirjutasid, oleme ausad, ikka täielikku jama kokku. Z-blogija Rõbar, keda peetakse FSB-kontrolli all olevaks blogijaks, kirjutas, et esimeses rünnakulaines olevat Ukraina teele pannud kuus Neptun tiibraketti, mis kõik olevat alla võetud. Siis veel droone, mis kõik võeti alla ja siis kaheksa Storm Shadow/SCALP raketti, millest viis võeti alla ja kolm olevat läbi pääsenud.

Reaalsus on paraku selline, et Ukrainal on väga vähe Neptun rakette, pigem mõned kui rohkem kui kümme ning nende tootmine Ukrainas suuremas koguses äärmiselt problemaatiline, sest Venemaa raketid lendavad kõikjale Ukrainas ja rakettide tootmise kompleks oleks Venemaa jaoks ilmaselgelt prioriteetne sihtmärk. Paanikaks on põhjus olemas, sest Venemaa sõjapropagandas olid siiani analooge mitteomavad õhukaitsesüsteemid väga tähtsalt kohal, sest just see