EPL UKRAINAS | „Bahmuti all sõdis Wagner väga hästi.“ Ukraina miinipilduritel tuleb tuletäpsuse abil laskemoona säästa

Õnneliku kokkusattumusena on 206. pataljoni miinipildujameeskond saanud just ajakirjanike tuleku ajaks kätte uue Ukrainas toodetud 120-millimeetrise miinipilduja. Miinipildurid uudistavad oma uut mänguasja esialgu lugupidavast kaugusest, sest relv on tõesti tuliuus ja võluvalt tavotine. Värske relv kinnitub auto järel veetavale kaherattalisele alusele, mis näeb tervikuna eemalt välja nagu suur ratastega ahjutoru.