1893. aastal Suurupis sündinud ja 1963. aastal New Yorgis surnud August Albo nimi ei ütle siinsele kunstipublikule palju, sest tegu on peamiselt võõrsil elanud kunstniku Eesti esimese isikunäitusega. Seetõttu jõuab ka suurema kunstihuviga inimese teadvusesse Albo nimi ja maalilooming tõenäoliselt just selle näituse kaudu. Kes siis on see seni Eesti kunstiloo kaanonist väljajäänud kunstnik, kelle näitust on juba esimestest päevadest saatnud publikumenu ja kelle näituse avamisel oli kohal ka USA suursaadik Eestis George P. Kent?