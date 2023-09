Igor Taro: probleemid riigieelarvega pole ajutsed, need edaspidi ainult süvenevad

Võrreldes suve algusega on väljavaade majanduse taastumiseks kehvem. Majanduslangus võib tulla sügavam kui arvati ning kasv seejärel väiksem ja aeglasem.

Tööpuuduse kasv on saabumas hiljem, aga ta tuleb. Juba näeme uudisvoos teateid inimeste koondamisest töötleva tööstuse sektoris. Aga just see sektor viib Eesti majandust edasi.