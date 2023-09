PÄEVA TEEMA | Yana Toom: kas seaduse silmis sõnad „Olen venelane“ tähendavad agressiooni heakskiitu? Kindlasti mitte

Kas selline kleebis autoklaasil on provokatsioon? Kindlasti on. Aga iga protest on oma olemuselt provokatsioon. Ning see, kes kutsub üles „tõhusamalt karistama“ provotseerivaid kodanikke (pidades silmas neid samu autoomanikke), on samasugune provokaator, ainult et peegelpildis.