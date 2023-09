Üks Ukrainat ja Eestit siduv asi on kahtlemata lahingumeedikute koolituskeskuste võrk (KOLESO), mis loodi üksnes seetõttu, et 2015. aastal õppis grupp Ukraina lahingumeedikuid MTÜ Vaba Ukraina kutsel Kaitseväe Akadeemias lahingus kannatanutega tegelema ja neile esmaabi andma. Ukrainlased vaimustusid sellest niivõrd, et asutasid haavatutele esmaabi andmise koolituskeskuse, mis tegutseb nüüdseks viies suuremas Ukraina linnas. Pakutavad esmaabikoolitused on osalejatele tasuta ning peamised õppurid on politseist, päästeametist ja kaitseväest. On ka suur hulk tsiviilisikuid, kes soovivad olla valmis puhuks, kui mõni Vene rakett peaks nende naabrusesse kukkuma.