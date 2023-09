ANALÜÜS | Kõlvarti-meelsed: Kiik on Ratase Medvedev. Vastaspool: eestimeelsed on löögi all

Keskerakonna valimistel Mihhail Kõlvartile alla vanduma pidanud Tanel Kiik on oma leeri inimestele öelnud, et ärgu nad mingu, anname võimaluse. Paljud on aga otsuse teinud ja on kuulda, et erakonnast lahkujaid on nüüdseks sadakond. Enamik neist on küll avalikkusele tundmatud, ent pika staažiga erakondlased.