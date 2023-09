SÕJARAPORT | Teet Kalmus: lõunarindel on kuumaks läinud. Tokmakis on näha ukrainlaste pealetungi

Sõjalise eksperdi Vladislav Seleznjovi admetel on lähiajal oodata Venemaa armee aktiivsuse suurt kasvu Luhanski oblastis, sest nad saadavad rindele värskelt formeeritud 25. armee, mille roll pidi väidetavalt olema teine. Aga et Venemaal on hädasti vaja püüda vähendada Ukraina aktiivsust nii lõunarindel kui Bahmuti ümber, siis saadetavat nüüd 25. armee üksused lahingusse, et kas püüda edeneda kogu rindelõigu ulatuses või sundida Ukrainat sinna tooma lisajõude teistest rindelõikudest. Selle uue armee võitlusvõime kohta on väga palju küsimärke.