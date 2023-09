Tallinna Linnateatri etendustegevuse algus uues hoones lükkub 2025. aastasse

Tallinna abilinnapea Kaarel Oja märkis, et 2021. aasta alguses ehitusega alustades oli eesmärk kolida etendustegevus uude hoonesse 2024. aasta esimeses pooles. Tänaseks on selge, et hoone valmimine lükkub veel edasi ning kõige varem on võimalik uues teatrikompleksis publikut võõrustada 2025. aasta alguses. “Oleme ühe korra tähtaega juba nihutanud, kuid sellele vaatamata oleme seisus, kus erinevate ootamatuste tõttu ei ole tänane plaan enam realistlik. Siin taga pole ühtegi üleöö selgunud põhjust, ettenägematusi erinevates töölõikudes on lihtsalt ilmnenud ka nüüd kevadel ja suvel. Käes on lihtsalt hetk, kus oleme laiemas ringis jõudnud arusaamisele, et õige on oma plaanides, sealhulgas teatri tegevust kavandades, teha korrektuurid,“ selgitas Oja. Teatri ja publiku jaoks tähendab see ennekõike veel kas poolt või tervet hooaega Salme Kultuurikeskuses.