MOESPIKKER | Kriketikampsun toob sügisesse helgust ja mängu

Tõsiasi on see, et kriketivõistlustele satume me haruharva, kui üldse. Ometi võib kampsunit või sellest inspireeritud vesti kanda tööl või puhkehetkel. Nüüd, kui kampsunihooaeg on alanud, tasub garderoobi täiendada stiilse kudumiga. Valge värv ei pruugi olla praktiline, kuid ta heidab näole helget helki ja mõjub stiilsena.